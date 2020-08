Ein renommierter Epidemiologe und ein führender Vertreter der US-Notenbank fordern im Kampf gegen die Corona-Pandemie die erneute Verhängung strikter Ausgangsbeschränkungen. Bis es eine Impfung gebe, werde es ohne einen neuen Lockdown Millionen weitere Coronavirus-Infektionen und zahlreiche Todesfälle geben, aber keine nachhaltige Erholung der Wirtschaft, warnten der Epidemiologe Michael Osterholm und der Chef des Büros der Notenbank in Minneapolis, Neel Kashkari, in einem Gastbeitrag in der „New York Times“. (mehr im Newsblog weiter unten)

Wegen eines starken Urlauberandrangs an den Nord- und Ostseestränden Schleswig-Holsteins haben viele Kur- und Badeorte am Samstagmittag dringend von weiteren Anreisen abgeraten. Gerade an der Ostsee seien bereits mittags viele Strände an ihrer maximalen Kapazität angelangt, teilten die Tourismus- und Kurdirektionen mit.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bulgarien und Rumänien steigt deutlich, die Bundesregierung warnt vor touristischen Reisen in mehrere Regionen der beiden EU-Länder. Dazu zählt auch die bulgarische Touristenhochburg Warna mit dem auch bei deutschen Urlaubern beliebten Urlaubsort Goldstrand. Nach der Schließung des bei deutschen Touristen beliebten „Ballermann“ auf Mallorca wegen exzessiver Partys hatte es auch vom Goldstrand vermehrt Berichte über ausgelassene Feiern in Bars und Clubs gegeben.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagmorgen in Deutschland 9601 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 19,3 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 721.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

