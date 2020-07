Eine vierköpfige Familie aus Cottbus in Brandenburg ist nach dem Mallorca-Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, war das Ehepaar mit seinen zwei Töchtern am Sonntag von einem Aufenthalt auf der spanischen Insel zurückgekehrt. Die Familienmitglieder zeigten derzeit keine Symptome. (Mehr dazu unten im Newsblog)

Weitere Nachrichten:

Die Mainzer Biotech-Firma Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben mit der US-Regierung einen Liefervertrag über einen potenziellen Coronavirus-Impfstoff geschlossen. Die USA hätten zunächst für 1,95 Milliarden Dollar über 100 Millionen Dosen geordert, teilten die Firmen am Mittwoch mit. Optional könnten weitere 500 Millionen Dosen erworben werden.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 1977 Fälle gemeldet worden – ein Rekordwert. Nach Protesten gegen das Krisenmanagement der Regierung soll die israelische Polizei 34 Menschen vorläufig festgenommen haben.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Mittwochnachmittag in Deutschland 5777 registrierte, aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 14,9 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 617.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

Mehr zum Coronavirus: