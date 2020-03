In der Uniklinik Freiburg sind die ersten schwerstkranken Patienten aus der französischen Region Elsass eingetroffen, wie die Präsidentin des Departementrates Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, twittert. Der "Badischen Zeitung" sagt Klinkert, die Uniklinik solle zwei Patienten aus dem Elsass aufnehmen, drei würden nach Heidelberg überstellt und drei weitere nach Ulm. Im Elsass waren die Beatmungsplätze knapp geworden.

In Italien sind an einem Tag 793 Menschen gestorben. Damit ist in dem Land die Gesamtzahl der Coronavirus-Toten auf 4825 gestiegen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Allein in der Lombardei starben binnen 24 Stunden 546 Menschen am Coronavirus gestorben.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der Coronavirus-Krise bei einem Hartz-IV-Antrag die Vermögensprüfung für ein halbes Jahr aussetzen. „Wir sorgen jetzt dafür, dass die aufwendige Vermögensprüfung für sechs Monate ab dem 1. April entfällt“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“.

Aktuelle Zahlen für Deutschland: Die Johns-Hopkins-Universität meldet am Samstag 20.142 nachgewiesene Infektionsfälle in Deutschland. Die offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut sind noch deutlich niedriger, dort ist die Rede von 16.662 Infizierte. Mehr im Blog unten.

