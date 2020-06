US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf die Zahlen. "Wirklich großartiger Arbeitsmarktbericht", schrieb der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Präsident Trump macht es großartig (Scherz, aber wahr)." Trump twitterte zahlreiche weitere begeisterte Kommentare und kündigte eine Pressekonferenz zu den Arbeitsmarktzahlen um 16 Uhr deutscher Zeit an.



Der Arbeitsmarkt in den USA ist flexibler als etwa in Deutschland: Arbeitnehmer können viel schneller entlassen werden, es kommt aber auch viel schneller wieder zu Neueinstellungen als hier. Starke Neueinstellungen vermeldeten im Mai vor allem die Bereiche Handel, Bildung, Dienstleistungen und der Gesundheitssektor.

Die Arbeitslosenquote ist immer noch dramatisch höher als vor der Zuspitzung der Pandemie: Im Februar hatte sie bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Wert seit Jahrzehnten.



Seit März hatten in den USA mehr als 42 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. In der vergangenen Woche stellten 1,877 Millionen weitere Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze. Erstmals seit Mitte März waren es damit immerhin weniger als zwei Millionen.



Besonders betroffen von Entlassungen waren Angehörige von Minderheiten wie Latinos und Afroamerikaner. Die Arbeitslosenquote für Schwarze lag im Mai nun bei 16, Prozent, jene für Weiße bei 12,4 Prozent.



Im Mai wurde zudem erneut eine große Zahl Angestellter schlicht als „abwesend“ vom Arbeitsplatz aus anderen Gründen kategorisiert, also weder als beschäftigt noch als arbeitslos. Falls diese als arbeitslos gezählt würden, läge die Arbeitslosenquote über 16 Prozent, hieß es.



Viele Geschäfte, Fabriken und Restaurants dürfen in den USA inzwischen wieder unter Auflagen öffnen. Trump hofft daher, dass sich der Arbeitsmarkt in der zweiten Jahreshälfte wieder rasch stabilisieren wird. (Reuters/dpa)