Laut Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich binnen 24 Stunden knapp 308.000 Menschen neu mit dem Virus infiziert - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Die größten Anstiege habe es dabei in Indien, den USA und Brasilien gegeben. Die Zahl der Toten steigt im 5537 auf 917.417. (mehr dazu im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Israels Regierung hat angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Corona-Virus die Verhängung eines zweiten landesweiten Lockdowns beschlossen. Er soll zunächst für drei Wochen gelten. Schulen und Kindergärten sollen geschlossen werden. Die Menschen dürfen sich außer in Ausnahmefällen nur bis zu 500 Meter von ihrem Zuhause entfernen.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet einen weiteren starken Anstieg der Corona-Zahlen in Österreich und vor allem in Wien. „Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle“, erklärte der Regierungschef am Sonntag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Sonntagabend 18.570 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge knapp 28,9 Millionen Infektionsnachweise, knapp 923.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

