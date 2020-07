Trotz steigender Zahlen bei den Coronavirus-Infektions- und Todesfällen weist Südafrika offiziell eine vergleichsweise niedrige Sterblichkeitsrate auf. Nach einem Bericht zur sogenannten Übersterblichkeit dürfte die Zahl der Covid-19-Todesopfer in Wirklichkeit aber viel höher sein als offiziell gemeldet. Einem Experten-Bericht zufolge haben die wöchentlichen Meldungen der Toten "eine gewaltige Differenz zwischen den offiziell bestätigten Covid-Toten und überzähligen Todesfällen enthüllt" (Mehr dazu unten im Newsblog).

Weitere Nachrichten: Wegen der Coronavirus-Pandemie will Frankreich 40 Millionen Gratis-Masken an seine ärmsten Bürger verteilen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Olivier Véran werden sie in den kommenden Tagen per Post an sieben Millionen Menschen verschickt.

Die globale Verbreitung des Coronavirus hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 15 Millionen bestätigte Infektionen, wie am Mittwoch aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. Ende Juni, also rund sechs Monate nach Beginn der Pandemie in China, war die Schwelle von 10 Millionen bekannten Infektionen erreicht worden. Seither hat sich die Pandemie noch schneller ausgebreitet.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Donnerstagmorgen in Deutschland 5727 registrierte, aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 15,2 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 623.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

