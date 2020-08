Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat sich CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Ausweitung der Maskenpflicht ausgesprochen. Kramp-Karrenbauer denkt dabei besonders an Unternehmen und Schulen. (mehr im Newsblog unten)

Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen 782 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Das sind erwartungsgemäß deutlich weniger als die mehr als 2000 Neuinfektionen vom Samstag, da am Wochenende in der Regel nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen an das RKI übermitteln. Für einen Sonntag ist die jetzt gemeldete Zahl ebenfalls deutlich höher als in den vergangenen Wochen.

In Frankreich liegt die Zahl der Neuinfizierten bei den Unter-40-Jährigen inzwischen vier Mal höher als bei den über 65-Jährigen. In beiden Alterskohorten aber steigt die Zahl der Fälle.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagabend in Deutschland 14.707 aktive Fälle. Im 7-Tage-Mittel liegt der Wert bei 1321 registrierten Neuinfektion täglich, in der Vorwoche waren es noch 1066 gewesen. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 23 Millionen Infektionsnachweise, rund 800.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

