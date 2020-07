Fast 1.900 Mängel in Unterkünften für Fleisch-Arbeiter in NRW

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben knapp 1.900 Mängel in Unterkünften für Arbeiter in der Fleischindustrie festgestellt. Diese reichten von fehlendem Desinfektionsmittel bis hin zu Schimmel, Ungeziefer, undichten Dächern, Einsturzgefahr und Brandschutzmängeln, wie aus einem Bericht des NRW-Arbeitsministeriums hervorgeht. Insgesamt seien zum Stichtag 29. Mai rund 650 Unterkünfte kontrolliert worden, in denen mehr als 5.300 Menschen leben. Vier Wohnungen hätten wegen Baumängeln und Gesundheitsgefahren geräumt werden müssen. Zwei davon befänden sich in Gütersloh, je eine in Espelkamp und Bochum.

In einem Wohnkomplex für 30 Menschen gebe es bis zu 100 Mängel, darunter Hygiene-, Brandschutz- und Baumängel. In der Landwirtschaft hat es hingegen nur 170 Beanstandungen gegeben. Hier kontrollierten die Behörden die Wohnplätze von 5.800 Saisonarbeitern in 250 landwirtschaftlichen Betrieben. (KNA)