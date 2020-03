Dow Jones zieht explosionsartig an Die New Yorker Wall Street hat inmitten der Coronavirus-Pandemie ihren besten Tag seit fast 90 Jahren erlebt. Der Leitindex Dow Jones gewann am Dienstag rund 11,4 Prozent und stieg auf 20.704,91 Punkte an. Es war der stärkste prozentuale Tagesgewinn seit dem Jahr 1933. Der Index S&P 500 stieg um 9,4 Prozent, der Technologie-Index Nasdaq um 8,1 Prozent.



Der Anstieg ist auf Hoffnungen der Anleger auf ein gigantisches US-Nothilfepaket zurückzuführen. Im US-Senat nährten sich die Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten am Dienstag einer Einigung im Streit um das Paket an, das einen Umfang von knapp zwei Billionen Dollar haben könnte. Mit den Hilfen sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abgefedert werden.



In den vergangenen Wochen hatte das Virus Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Die Pandemie hat bereits jetzt dramatische wirtschaftliche Auswirkungen.

Auch der Dax schnellt nach oben

Die Börsen haben angesichts massiver staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise europaweit starke Zugewinne verzeichnet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) in Frankfurt am Main schloss am Dienstag mit einem Plus von 10,98 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag und notierte bei 9700,57 Punkten. Vergangene Woche hatte der Index der 30 größten deutschen Unternehmen erstmals seit dem Jahr 2016 unter der Schwelle von 9000 Punkten gelegen.



Auch an anderen Handelsplätzen in Europa stiegen die Kurse am Dienstag deutlich. Der Pariser Index CAC der 40 größten Unternehmen legte um 8,39 Prozent zu. Das Börsenbarometer in London gewann 9,05 Prozent.



Weltweit hatten die Regierungen drastische Hilfspakete geschnürt, um einen wirtschaftlichen Absturz infolge der Corona-Pandemie abzumildern. Die Bundesregierung einigte sich am Montag auf neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro für Hilfsmaßnahmen. (AFP/dpa)