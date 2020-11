Kinder wünschen sich zu Weihnachten Ende der Krise

Die Corona-Krise kommt in den Weihnachtswünschen vieler Mädchen und Jungen vor. Im Christkindpostamt in Engelskirchen seien bereits mehr als 10.000 Briefe junger Schreiber eingegangen, in denen es oft auch um die Pandemie gehe, teilte die Deutsche Post zur diesjährigen Eröffnung der Filiale mit. „Mach das Virus weg, damit wir wie früher in der Kita zusammen spielen können“, wünscht sich ein Junge. „Ich hoffe, dass wir trotz Corona mit der Familie feiern dürfen“, heißt es in einem anderen Brief.

Die Mädchen und Jungen stellten häufig Fragen, etwa „Wieso sehe ich dich nie?“ und „Hast Du mich auch lieb, wenn ich in diesem Jahr nicht ganz so nett war?“. Viele Kinder schrieben zudem: „Liebes Christkind bleib gesund!“Zusammen wogen die Schreiben etwa drei Tonnen. Die weiteste Strecke legten Briefe aus Neuseeland und Australien zurück. Auch Kinder aus Indien, Südkorea, Uruguay, den Philippinen und Usbekistan sendeten Wünsche an die Christkind-Adresse.Das Christkind bekommt dort Hilfe von 16 Freiwilligen. Sie beantworten die Schreiben der Kinder in zehn Sprachen, neben Deutsch unter anderem in Englisch, Französisch, Spanisch, in chinesischen und taiwanesischen Schriftzeichen sowie in Blindenschrift.In den vergangenen Jahren konnten die Kinder das Christkind auch persönlich in seiner Engelskirchener Schreibstube besuchen. Wegen der Corona-Krise ist das in diesem Jahr nicht möglich, wie es hieß. (KNA)