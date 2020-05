Unicef befürchtet steigende Kindersterblichkeit durch Corona

Corona-Nebenwirkung: In Südasien könnten in den kommenden sechs Monaten täglich zusätzlich 2.400 Kinder an vermeidbaren Ursachen sterben. Die Corona-Pandemie schwäche die ohnehin schwachen Gesundheitssysteme zusätzlich und störe die Routinedienste in der gesamten Region, erklärte Unicef (Mittwoch) auf Basis einer neuen Analyse der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.



„Wir befürchten, dass die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften Lebensjahr sterben, erstmals seit Jahrzehnten wieder steigen wird", so die Unicef-Südasien-Regionaldirektorin Jean Gough in einer in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu veröffentlichten Erklärung. Im schlimmsten Fall könnten in den kommenden sechs Monaten bis zu 300.000 Kinder in Indien, 95.000 in Pakistan, 28.000 in Bangladesch und 4.000 in Nepal sterben. Gefährdet seien auch Schwangere.



Weltweit könnten im schlimmsten denkbaren Fall in den kommenden sechs Monaten täglich zusätzlich 6.400 Kinder vor dem fünften Lebensjahr sterben, warnen die Wissenschaftler von Johns Hopkins in ihrer im Wissenschaftsfachblatt “The Lancet„ veröffentlichten Analyse. Laut Unicef starben 2018 weltweit jährlich 5,3 Millionen Kinder unter fünf Jahren. (dpa)