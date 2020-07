Lockdown in Nordspanien nach neuem Corona-Ausbruch In Spanien ist nach weiteren Corona-Ausbrüchen erneut ein größerer Lockdown verhängt worden. Die Region Galizien im Nordwesten des Landes verfügte am Sonntag eine Ausgangssperre für rund 70.000 Menschen. Die Behörden ordneten die Abriegelung von 14 Ortschaften im Gebiet La Mariña für mindestens fünf Tage an.

Der regionale Gesundheitsminister Jesus Vazquez Almuina sagte am Sonntag, dass die größten Ausbrüche mit mehreren Bars in Verbindung stehen. Den Gesundheitsbehörden zufolge gibt es derzeit 258 Fälle in Galizien, davon 117 in Lugo. Die Kapazität in Bars und Restaurants werde auf 50 Prozent reduziert und die Menschen müssten eine Gesichtsmaske tragen, selbst wenn sie sich an Stränden oder in Schwimmbädern im Freien aufhalten.



Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa twitterte, soziale Distanzierungs- und Abschottungsmaßnahmen würden jetzt wieder benötigt, um die Ausbrüche zu stoppen. Man verfolge die Lage in Galizien und Katalonien sehr genau. In Katalonien hatten die Behörden zuletzt Eindämmungsmaßnahmen gegen die Virus-Pandemie für mehr als 200.000 Menschen verhängt. (AFP/Reuters)