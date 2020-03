In der Lombardei sind binnen 24 Stunden 546 Menschen am Corona-Virus gestorben - so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Die Zahl der Virus-Toten in der norditalienischen Region sei damit auf insgesamt 3095 gestiegen, teilten die Behörden am Samstag mit. Die Zahl der Erkrankten sei um 3251 auf 25.515 gestiegen.

Für das gesamte Land meldeten die Behörden am Freitag 4032 Todesfälle. Damit sind - gemessen an den Angaben der jeweiligen Behörden - in keinem anderem Staat mehr Menschen an einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der Coronavirus-Krise bei einem Hartz-IV-Antrag die Vermögensprüfung für ein halbes Jahr aussetzen. „Wir sorgen jetzt dafür, dass die aufwendige Vermögensprüfung für sechs Monate ab dem 1. April entfällt“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“.

Um in der Corona-Krise schneller und schärfer reagieren zu können, will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz ändern. Die Bundesregierung steuert als Folge der Coronavirus-Krise offenbar auf eine Nettoneuverschuldung von etwa 156 Milliarden Euro zu, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte die Agentur von einer Summe von 350 Milliarden Euro berichtet.

In einem Würzburger Pflegeheim sind nach Coronavirus-Infektionen neun Menschen gestorben.

Aktuelle Zahlen für Deutschland: Die Johns-Hopkins-Universität meldet am Samstag 20.142 nachgewiesene Infektionsfälle in Deutschland. Die offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut sind noch deutlich niedriger, dort ist die Rede von 16.662 Infizierte.

