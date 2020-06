Bild: Carl de Souza/AFP

Bolsonaro-Anhänger stören Mahnwache in Brasilien Aus Protest gegen Brasiliens Corona-Politik hat die Menschenrechtsorganisation „Rio de Paz“ 100 Totenkreuze am Copacabana-Strand aufgestellt im Gedenken an die rund 41.000 Opfer der Pandemie im Land. Dabei störten Anhänger von Präsident Jair Messias Bolsonaro die Mahnwache und rissen die Holzkreuze um, wie Medien (Donnerstagabend Ortszeit) berichteten. Der Strand sei ein öffentlicher Raum und dürfe nicht dazu dienen, „Panik“ in der Bevölkerung zu verbreiten, hieß es.



Der Präsident von „Rio de Paz“, Antonio Carlos Costa, verlangte sowohl von der Zentralregierung in Brasilia wie auch von der Landesregierung und der Stadt Rio konkrete Pläne, wie die weiter um sich greifende Erkrankung eingedämmt werden soll. Obwohl die Infektionszahlen weiter steigen, wurden die Ausgangsbeschränkungen in Rio am Donnerstag gelockert, der Zugang zu den Stränden und Shopping-Centern ist wieder erlaubt.



Costa nahm besonders Bolsonaro selber in die Pflicht, der das Coronavirus als „kleine Grippe“ und „Hysterie“ bezeichnet. „Der Präsident der Republik muss verstehen, dass die brasilianische Bevölkerung derzeit einen der dramatischsten Momente seiner Geschichte erlebt“, so der Menschenrechtler.



Am Donnerstag stieg die Opferzahl um 1.261 Tote auf 41.058 an. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 30.465 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt hat Brasilien bisher 805.649 Corona-Fälle registriert. Nur die USA haben mehr Fälle als Brasilien.



Bolsonaro zweifelt jedoch offen an den Zahlen. In einer Live-Schalte via Facebook am Donnerstagabend (Ortszeit) behauptete er, die Zahlen seien künstlich aufgeblasen, ohne jedoch Beweise dafür zu präsentieren. Zuletzt hatte er mehrfach versucht, neue Opferstatistiken einzuführen. Doch das Oberste Gericht verpflichtete das Gesundheitsministerium, die bisherigen Kriterien beizubehalten.



Zudem forderte Bolsonaro seine Anhänger auf, in die Krankenhäuser zu gehen und die Zustände auf den Corona-Stationen zu filmen. Sollte es dort Unregelmäßigkeiten oder mehr leere Betten als gemeldet geben, werde er die Videos an den Geheimdienst und die Bundespolizei weiterleiten, so der Präsident. In den vergangenen Wochen hatten sich Bolsonaro nahestehende Abgeordnete mehrfach gewaltsam Zugang zu den Stationen verschafft, um dort Videos aufzunehmen. (KNA)