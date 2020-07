Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht im Handel voraussichtlich abschaffen. „Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe. Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin am 4. August einen entsprechenden Beschluss fällen werde (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten: Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht sich für kostenlose Coronavirus-Tests für alle in Deutschland aus. Bei der Bekämpfung einer potenziell lebensgefährlichen Infektion müsse konsequent vorgegangen werden, sagt der CSU-Politiker. Als erstes Bundesland hatte Bayern am vergangenen Wochenende kostenlose Tests angekündigt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist gegen Massentests. Er favorisiert gezielte Untersuchungen.

Der US-Bundesstaat Florida hat innerhalb eines Tages mehr als 11.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die am Samstag von der lokalen Gesundheitsbehörde veröffentlichte Zahl für Freitag markiert eine weitere dramatische Zunahme an Fällen in dem Bundesstaat mit rund 20 Millionen Einwohnern.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Sonntagmorgen in Deutschland 6637 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 11,2 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 530.800 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

