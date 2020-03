Neuer Firmenrettungsfonds darf zusätzlich Kredite bis zu 200 Milliarden Euro aufnehmen

Der Nachtragshaushalt, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Montag ins Kabinett einbringen wird, hat nach Tagesspiegel-Informationen ein Volumen von 156 Milliarden Euro. Diese sollen komplett durch neue Kredite finanziert werden – weshalb der Bundestag am Mittwoch erstmals beschließen muss, die Notfallregelung der Schuldenbremse in Kraft zu setzen.

Diese macht in Notlagen wie jetzt in der Corona-Krise neue Schulden in unbegrenzter Höhe möglich. Allerdings muss das Parlament gleichzeitig auch einen Tilgungsplan beschließen. Die größte Einzelmaßnahme in dem Nachtragsetat wird der schon angekündigte 40-Milliarden-Fonds sein, der zur Unterstützung von Solo-Selbständigen und Kleinunternehmen aufgelegt wird.

Zudem muss der Finanzminister die durch das teilweise Herunterfahren der Wirtschaftsaktivitäten entstehenden Steuerausfälle über Kredite gegenfinanzieren. Diese werden sich im höheren zweistelligen Milliardenbereich bewegen. Etwa drei Milliarden Euro sollen für ein Unterstützungsprogramm für die Krankenhäuser bereitgestellt, auch um mehr Intensivbetten zu bekommen.

Zusätzlich darf sich, so der Scholz-Plan, der neu geschaffene Wirtschaftstabilisierungsfonds (WSF) mit bis zu 200 Milliarden Euro verschulden. Die Hälfte davon ist für eventuelle Beteiligungen des Bundes an Unternehmen vorgesehen, die wegen der Corona-Krise in eine Schieflage geraten. Dabei geht es um Firmen der Realwirtschaft, nicht um Banken oder andere Finanzinstitute.