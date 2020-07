Die Zahl der Corona-Infektionen in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist auf mindestens 26 gestiegen. Bei den Betroffenen handelt es sich Medienberichten vom Samstag zufolge um Mitarbeiter, bei Urlaubern sei das Virus zunächst nicht nachgewiesen worden. Die meisten Infizierten sind demnach Praktikanten. (Mehr dazu unten im Newsblog)

Weitere Nachrichten: Die USA haben am vierten Tag in Folge mehr als 1000 Tote in der Coronavirus-Pandemie verzeichnet. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) registrierte am Freitag 1156 Tote infolge einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2.

Die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie ist nach Einschätzung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) bereits in Deutschland angekommen. "Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten"

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagabend in Deutschland 6402 registrierte, aktive Fälle. Am Samstag wurden demnach 781 Neuinfektionen gemeldet. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 15,8 Millionen Infektionsnachweise, rund 641.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Corona. Die WHO meldete für Freitag einen weltweiten Rekordanstieg der bekannten neuen Infektionsfälle.

