Bild: Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

Putin will sich am Dienstag impfen lassen Russlands Präsident Wladimir Putin will sich am Dienstag mit dem russischen Impfstoff Sputnik V gegen das Coronavirus impfen lassen. Das kündigte Putin am Montag im russischen Fernsehen an. Eine Absage von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Bréton an den russischen Impfstoff wies Putin als "seltsam" zurück.



Bréton hatte am Sonntag im französischen Fernsehen gesagt, die EU habe "absolut keinen Bedarf" an Sputnik V. Putin sagt dazu: "Wir zwingen niemanden etwas auf." Der russische Präsident stellte zudem die Frage: "Welche Interessen schützen solche Leute? Die Interessen von Pharmaunternehmen oder die Interessen europäischer Bürger?"



Sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sei "natürlich eine freiwillige Entscheidung jedes Einzelnen", fügte Putin hinzu. "Übrigens, ich habe vor, mich morgen impfen zu lassen." (AFP)