In Indien ist die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr als vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet. Insgesamt haben sich dort nun 4.023.179 Menschen mit dem Virus infiziert. Damit ist Indien das dritte Land weltweit, in dem die Vier-Millionen-Marke überschritten ist. Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, da verhältnismäßig wenig getestet wird. Die Zahl der Infizierten in Indien stieg binnen nur 13 Tagen von drei auf vier Millionen – so schnell wie in keinem anderen Land (mehr dazu im Newsblog unten).

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine offizielle Gedenkstunde für die Corona-Opfer in Deutschland ins Gespräch gebracht. „Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod“, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Zahl der Covid-19-Toten in den USA dürfte sich nach Einschätzung von Experten bis zum Jahresende in etwa verdoppeln. Das Gesundheitsinstitut der University of Washington geht davon aus, dass die Totenzahl auf 410.000 steigen wird. Allein im Dezember könnten täglich 3000 Menschen an dem Coronavirus sterben.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagmorgen in Deutschland 17.980 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 26,6 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 871.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

