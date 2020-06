WHO stuft Schweden als Risikoland ein - und wird vom Staatsepidemiologen kritisiert

Die Weltgesundheitsbehörde WHO hat Schweden auf eine Liste von elf Ländern gesetzt, die sie in der Coronavirus-Pandemie jetzt als besondere Risikogebiete einstuft. In 30 Ländern sei die Zahl der Fälle in den vergangenen zwei Wochen gestiegen, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Henri Kluge. „In elf von diesen Ländern hat der Anstieg zu einer so deutlichen Erhöhung geführt, dass die Gesundheitssysteme an den Rand ihrer Belastungsgrenze geführt werden“, so Kluge. Schweden findet sich auf der WHO-Liste mit Ländern wie Armenien, Moldawien, Nordmazedonien, Aserbaidschan, Kasachstan, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kirgisistan, Ukraine und Kosovo wieder.



Schwedens Staatsepemiologe Anders Tegnell, Chefberater der Regierung in Stockholm, wehrte sich heute morgen im öffentlich-rechtlichen Radio gegen die Entscheidung. „Dies ist eine totale Fehldeutung der schwedischen Daten“, sagte er. Die WHO-Liste berücksichtige nicht die nicht die Nuancen des schwedischen Testansatzes. „Wir haben eine erhöhte Anzahl von Fällen, weil wir seit vergangener Woche sehr viel mehr testen“, sagte Tegnell. „Aber wir können uns alle anderen Parameter ansehen, die wir messen, das heißt, wie viele schwere Fälle wir haben und wie viele Einweisungen auf Intensivstationen, sie gehen zurück.“ Auch die Sterblichkeitsrate sinke. „Es sterben nicht mehr als sonst zu dieser Jahreszeit“, sagte Tegnell, der für die Gesundheitsbehörde arbeitet. Den Angaben der schwedischen Behörden zufolge ist das Gesundheitssystem seit Beginn der Pandemie allerdings nie an seine Belastungsgrenze gekommen. Die Zahl der Intensivbetten sei immer ausreichend gewesen.



Die WHO habe nur auf ein Parameter geschaut, sagte Tegnell weiter. Dies sei ein Fehler, denn dadurch werde die Statistik irreführend, sagte Tegnell, der die WHO zudem dafür kritisierte, Schweden nicht konsultiert zu haben, um zu erfahren, was hinten den Zahlen stecke, bevor die Organisation ihre Warnung veröffentlicht habe. Dies sei besonders auch wegen der gerade beginnenden Reisezeit unglücklich.

Aktuell werden für Schweden 63.890 bestätigte Infektionsfälle, 6274 pro eine Million Einwohner. Das Land mit seinen rund 10,2 Millionen Einwohnern hat eine der weltweit höchsten Covid-19-Mortalitätsraten. Mit 513 Toten pro eine Million Einwohner liegt Schweden den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zufolge deutlich vor den USA (380) und verzeichnet deutlich mehr als die Nachbarstaaten Norwegen (47), Dänemark (104), Finnland (59) oder auch Deutschland (108). Die Zahl der Todesfälle ist seit dem Höhepunkt Mitte April, wo täglich rund 100 neue Covid-19-Tote gemeldet wurden, rückläufig. Aktuell liegt die Zahl bei etwa 30, mit fallender Tendenz. Allerdings ist der Rückgang der Todeszahlen deutlich langsamer als in den meisten anderen Staaten.



Tegnell hatte einen Lockdown für Schweden stets abgelehnt. Schwedens Regierung und Gesundheitsbehörde hatten seit Beginn mehr der Pandemie mehr auf Appelle als Verbote gesetzt. Die Bürger sollten soziale Kontakte minimieren und Abstand halten. Menschen über 70 Jahre sollen zu Hause bleiben. Kindergärten, Schulen für Kinder unter 16 Jahre und Geschäfte blieben geöffnet. Dies gilt unter Auflagen auch für die Gastronomie. Versammlungen sind bis zu 50 Personen erlaubt. Die Menschen sollen im Homeoffice arbeiten und bei Symptomen auf jeden Fall zu Hause bleiben. Strikt verboten sind dagegen seit Anfang April Besuche in Alten- und Pflegeheimen.