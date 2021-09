Virologin in der Schweiz warnt vor schwerer vierter Welle

Das Infektionsgeschehen in der Schweiz ist weiterhin hoch. Dennoch hatte sich die Regierung vor wenigen Tagen entschlossen, die Corona-Auflagen nicht wieder zu verschärfen. „Die Zahl der Spitaleinweisungen von Corona-Patientinnen und -Patienten ist weiterhin hoch, hat in der letzten Woche aber nicht mehr zugenommen“, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Es zeichne sich eine Stabilisierung der Infektionszahlen ab. Zudem ließen sich wieder mehr Menschen impfen. Deshalb werde von einer Verschärfung vorerst abgesehen. Im Raum stand etwa, Besuche in Restaurants oder Fitnesscentern nur noch für Geimpfte, Genesene oder Getestete zuzulassen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Schweiz am Sonntag bei etwa 170. Zum Vergleich: In Deutschland lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dem Robert Koch-Institut zufolge am Morgen bei 83.



Die aus Deutschland stammende Virologin beurteilt die Lage in der Schweiz anders als die Regierung. Auf Twitter verwies sie am Sonntag auf einen Tweet des Journalisten Marc Brupbacher vom Schweizer "Tagesanzeiger", der geschrieben hatte: "Schweizer Intensivstationen sind in Westeuropa am stärksten mit Covid-Patienten ausgelastet."



Eckerle, die die Abteilung Infektionskrankheitenan den Universitätskliniken in Genf leitet, kommentierte dies mit dem Hinweis darauf, dass nur 51 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz vollständig geimpft seien und schrieb: "Kein Wille, die 4. Welle einzudämmen. Schulbeginn & die ersten kalten Tage werden die Situation bald noch weiter anheizen."