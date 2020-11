Studie: Ansteckung von Kindern in Kitas wenig wahrscheinlich

Eine Ansteckung von Kindern mit dem Coronavirus in Kitas ist einer Studie zufolge wenig wahrscheinlich, wie die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet. Forscher um Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, hatten über mehrere Wochen die Abstriche von 825 Kindern in Kitas und 372 Mitarbeitern in Hessen untersucht. Dabei wurden nur zwei Probanden positiv getestet - zwei Erzieherinnen. Bei den Kindern gab es keinen positiven Test. "In den zwölf Wochen Beobachtungszeitraum hat sich wohl keines der mehr als 800 untersuchten Kinder infiziert", sagt Ciesek. "Die Wahrscheinlichkeit scheint also extrem gering zu sein, dass sich Kinder anstecken."

Falls die Infektionszahlen in Deutschland nicht bald zurückgehen und wieder Kita- oder Schulschließungen diskutiert werden, empfiehlt Ciesekd zunächst Oberstufenschüler nach Hause zu schicken. Das Alter spiele eine große Rolle bei der Weiterverbreitung des Virus.



Aktuell läuft zudem eine Kita-Studie des Robert-Koch-Instituts und des Deutschen Jugendinstituts. Auch hier stellten die Forscher in ihrem monatlichen Zwischenbericht vom Oktober fest, dass die Mehrzahl der Covid-19-Ausbrüche in Kita oder Hort Erwachsene betrafen. Der Anteil der Fälle in der Altersgruppe zwischen null und fünf Jahren liege aktuell bei 2,9 Prozent und damit unter dem Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung, der 5,7 Prozent beträgt. (Reuters, AFP)