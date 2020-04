Sachsen gibt Ausblick auf Lockerung für Kitas und Gottesdienste



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Öffnung von Kindergärten in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. „Ich wünsche mir sehr, dass wir am 25. Mai weiter sind“, sagte er am Mittwoch vor dem sächsischen Landtag in Dresden. Es solle ein Weg für einen Regelbetrieb gefunden werden. Allerdings müsse dies sorgfältig organisiert werden. Denkbar seien möglicherweise kleinere Gruppe bis maximal zehn Kinder.

. Zudem kündigte er an, im Falle von. Derzeit sind bei religiösen Versammlungen in Kirchen, Moscheen oder Synagogen höchstens 15 Teilnehmende erlaubt.Wie viele Menschen nun bei Veranstaltungen im Freien zugelassen werden, wurde zunächst nicht bekannt. Das. Auch Museen sollen wieder öffnen dürfen.Es gelte, ein, sagte Kretschmer. Die Gefahr sei aber keinesfalls vorüber. Sachsens Ministerpräsident stellte sich am Mittwoch im sächsischen Landtag den Fragen der Abgeordneten zur Corona-Krise.Eine Perspektive gab er dabei auch für die. Auch für diese Bereiche solle es. Sachsen plädiere dabei für bundesweit einheitliche Kriterien. (epd)