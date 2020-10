Mehr als zehn Millionen Infektionen in Europa In Europa haben sich inzwischen mehr als zehn Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Freitag ist Europa damit hinsichtlich der Infektionszahlen die am drittstärksten betroffene Region der Welt. Nur in Lateinamerika und der Karibik (11,2 Millionen Fälle) sowie in Asien (10,5 Millionen Fälle) infizierten sich mehr Menschen.



Auf dem europäischen Kontinent breitet sich das Coronavirus laut der Zählung, die sich auf Angaben der Gesundheitsbehörden stützt, derzeit am schnellsten aus. In den vergangenen sieben Tagen stieg die Zahl der Neuinfektionen in Europa im Vergleich zur Vorwoche um 41 Prozent an. Die Hälfte der weltweit registrierten Neuinfektionen in dieser Zeit wurde in Europa gemeldet. (AFP)