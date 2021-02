Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3856 Neuinfektionen. Das sind rund 480 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrt bei 59. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 528 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus. (mehr dazu im Newsblog unten)

Weitere Corona-Nachrichten:

Der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet warnte: „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet“.

warnte: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

(CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie live in Karten und Grafiken. Demnach gibt es Stand Dienstagmorgen 157.054 aktive Fälle in Deutschland. Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zählt weltweit mehr als 109 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und rund 2,4 Millionen Tote.