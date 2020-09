Erneuter Corona-Rekordwert in Israel Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel erstmals die Marke von 8000 Fällen überschritten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag nach Beginn eines verschärften landesweiten Lockdowns mitteilte, wurden am Vortag 8178 neue Infektionen registriert. Der bisherige Rekordwert stammt mit 7131 Fällen vom Mittwoch.

Vor fast genau vier Monaten, am 23. Mai, waren in Israel lediglich 5 Neuinfektionen verzeichnet worden. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner wie Israel, dort wurden zuletzt 2153 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Am Freitagnachmittag trat in Israel eine Verschärfung des seit einer Woche geltenden Lockdowns in Kraft. Die Bevölkerung muss sich mit weiteren Einschränkungen arrangieren.

Nur in Ausnahmefällen dürfen sich die Menschen weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause wegbewegen. Die Regierung will mit dem Lockdown eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Die Pandemie verlief in Israel zunächst glimpflich, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach von Experten kritisierten Lockerungen im Mai schnellten die Zahlen jedoch in die Höhe. (dpa)