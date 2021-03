Tropenärztin befürchtet hohe Corona-Dunkelziffer in Afrika Die Länder in Afrika melden vergleichsweise wenige Corona-Fälle, aber die Tropenärztin Gisela Schneider befürchtet eine hohe Dunkelziffer. Laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde sind auf dem Kontinent bisher mehr als vier Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt und etwa 110.000 Menschen gestorben. „Damit ist die Mortalitätsrate im Vergleich zu Europa oder den USA deutlich höher“, sagte die Leiterin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission in Tübingen in einem Interview des Frankfurter Magazins „welt-sichten“ (online/Donnerstag). Das zeige, dass die Dunkelziffer in Afrika wahrscheinlich sehr groß sei.



In den meisten Ländern fehlten Labore und Schnelltests. „Es erkranken und sterben Menschen in Gemeinden, in denen nie eine Diagnose gestellt wird“, berichtete Schneider. Zudem fehle es an Beatmungsgeräten, Sauerstoff und Impfstoff. „Viele Menschen sterben an Corona, weil sie nicht effektiv behandelt werden können.“ Es wäre schon viel gewonnen, wenn das Gesundheitspersonal möglichst schnell geimpft würde. (epd)