Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben knapp 1.900 Mängel in Unterkünften für Arbeiter in der Fleischindustrie festgestellt. Diese reichten von fehlendem Desinfektionsmittel bis hin zu Schimmel, Ungeziefer, undichten Dächern, Einsturzgefahr und Brandschutzmängeln. Vier Wohnungen hätten wegen Baumängeln und Gesundheitsgefahren geräumt werden müssen, zwei davon befänden sich in Gütersloh. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

In den USA haben sich nach offiziellen Angaben erstmals mehr als drei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehrere Bundesstaaten meldeten am Dienstag neue Höchstwerte an täglichen Neuinfektionen.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test sei positiv ausgefallen, sagte der ultrarechte Staatschef am Dienstag in einem TV-Interview. Er sei aber bei bester Gesundheit und weise keine schweren Symptome auf. Am Vortag hatte der 65-Jährige erklärt, er leide unter leichtem Fieber.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagabend in Deutschland 6294 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 11,6 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 540.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

Mehr zum Coronavirus: