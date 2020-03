Frankreich will Hubschrauber und Drohnen zur Überwachung der Ausgangssperre einsetzen

In Frankreich ist die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie binnen 24 Stunden um 112 auf 562 gestiegen. Die Zahl der Infizierten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, stieg im selben Zeitraum um 946 auf 6172, wie das Gesundheitsministerium in Paris am Samstag mitteilte. Mehr als 1500 der stationär aufgenommenen Patienten müssten auf Intensivstationen behandelt werden.

In Frankreich entwickle sich die Lage "schnell in Richtung einer allgemeinen Epidemie", hob die Gesundheits-Generaldirektion hervor. Sie rief die Bevölkerung auf, dieund andere. "Die Hubschrauber erlauben uns einen weiteren Blick und eine Panorama-Sicht in Echtzeit, um diezu leiten", verlautete aus der französischen. Drohnen werden in Paris etwa eingesetzt um sicherzustellen, dass an den Seine-Ufern Menschen keine Treffen veranstalten.Während derdürfen die Menschen in Frankreich lediglich daswollen.Draußen müssen die Menschen. Anderenfalls droht ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. Nach Angaben von Gesundheitsminister Olivier Véran will sich die französische Regierung am Montag zur Dauer der Notfallmaßnahmen äußern. (AFP)