Bild: Christophe Gâteau/dpa

Kanzlerin und Länderchefs treffen sich erstmals seit März persönlich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder werden sich am kommenden Mittwoch im Kanzleramt treffen - und sich so erstmals seit Monaten wieder persönlich sehen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit. Die Runde hat in den vergangenen drei Monaten wegen der Corona-Krise gemeinsam Entscheidungen von großer Tragweite getroffen. Aus Infektionsschutzgründen fanden ihre Besprechungen aber immer als Video-Konferenzen statt.



Am Mittwoch wollen Merkel und die Länderchefs unter anderem über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, das Konjunkturpaket, den Mobilfunknetz-Ausbau, die Umsetzung der Energiewende und die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sprechen.



„Natürlich gelten die strikten Abstandsregeln“, betonte Seibert. Zuletzt hatten sich die Kanzlerin und die Länderchefs am 12. März getroffen. Vor dem Gespräch mit Merkel kommen die Ministerpräsidenten am Mittwoch zu Beratungen in der bayerischen Landesvertretung in Berlin zusammen. (dpa)