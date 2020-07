Mehr als 11.400 Neuinfektionen in Florida binnen eines Tages Der US-Bundesstaat Florida hat innerhalb eines Tages mehr als 11.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die am Samstag von der lokalen Gesundheitsbehörde veröffentlichte Zahl für Freitag markiert eine weitere dramatische Zunahme an Fällen in dem Bundesstaat mit rund 20 Millionen Einwohnern.

(dpa/Reuters)



Unterdessen verharrt die Zahl der Neu-Infektionen in den USA über der Marke von 50.000. Zuletzt habe es 52.492 neue Fälle gegeben, teilt das Zentrum für Seuchenkontrolle (CDC) mit. Am Freitag waren es 53.301 gewesen, am Donnerstag 54.357.