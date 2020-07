Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erneut vor zu frühen Lockerungen beim Tragen von Alltagsmasken in der Coronakrise gewarnt. Um das Risiko zu reduzieren, gebe es in bestimmten Situationen eine Maskenpflicht, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in Berlin bei einer Online-Diskussion. Dafür gelte aus seiner Sicht: „Lieber drei Wochen zu spät aufgehoben als drei Wochen zu früh.“ Masken zu tragen sei nicht immer angenehm, es sei aber im Vergleich zu anderen Beschränkungen ein „relatives mildes Mittel“. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Drei Wochen nach der coronabedingten Schließung des riesigen Fleischwerkes von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück darf ein erster Teilbereich außerhalb der Produktion wieder geöffnet werden. Eine Ausnahmegenehmigung durch den Bürgermeister ermögliche die schrittweise Wiederinbetriebnahme des Teilbereiches Verwaltung an dem Hauptstandort, teilte die Stadt am Mittwochabend mit..

Weil sich drei Studierende in Koblenz mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen drei Studierendenwohnheime unter Quarantäne gestellt werden. Auch Kontaktpersonen der Infizierten zeigten nach Angaben der Kreisverwaltung Symptome und wurden getestet

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Mittwochabend in Deutschland 6170 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 11,8 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 545.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

