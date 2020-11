In ganz Deutschland hat ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Von diesem Montag an sind in allen Bundesländern entsprechende Verordnungen in Kraft. (mehr dazu im Newsblog)

Weitere Corona-News:

Frankreich meldet 46.290 Neuinfektionen . Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit.Ab Montag dürfen Hotels und andere Unterkünfte keine Touristen mehr aufnehmen, in vielen Ländern müssen Reisende, die schon da sind, am 2. November oder kurz darauf abreisen.

. Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit.Ab Montag in vielen Ländern müssen Reisende, die schon da sind, am 2. November oder kurz darauf abreisen. In Deutschland sind nach einem Medienbericht aktuell mindestens 165 Schulen wegen Corona komplett geschlossen . Die höchste Zahl wurde demnach aus Bayern gemeldet, wo 135 Schulen schließen mussten.

. Die höchste Zahl wurde demnach aus gemeldet, wo schließen mussten. Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Montagmorgen 175.317 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität nach rund 46 Millionen Infektionsnachweise, fast 1,2 Millionen Menschen starben an oder in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.