In Hamburg sind 250 Corona-Laborproben von Rückkehrern aus Risikogebieten verloren gegangen. Ursache sei eine falsche Zuordnung, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Betroffen seien Menschen, die sich am vergangenen Freitag im Testzentrum am Flughafen auf das Coronavirus haben testen lassen (mehr dazu im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten:

Im Kampf gegen das Wirrwarr bei Reisebeschränkungen hat die EU-Kommission den Mitgliedstaaten konkrete Vorschläge vorgelegt. Brüssel plädiert für eine gemeinsame Risikogebietskarte.

Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen. Diese waren zwischen Samstag und Dienstag an bayerischen Flughäfen auf das Coronavirus getestet worden und bekamen nicht innerhalb der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Ergebnis, wie ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Freitag in München mitteilte.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Freitagabend in Deutschland 15.837 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 26,4 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 870.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

Mehr zum Coronavirus: