Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen hätte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen - ein Lockdown für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht am Montag mit.

Die Tübinger Firma CureVac forscht seit Januar an einem Corona-Impfstoff, im Juni lief die erste klinische Studie an Menschen an. Jetzt hat die Europäische Kommission dem Unternehmen ein Darlehen von 75 Millionen Euro für die Entwicklung zur Verfügung gestellt.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Montagabend in Deutschland 6691 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 11,4 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 535.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

