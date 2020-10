Erstmals mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden

In den Niederlanden sind erstmals mehr als 11. 000 Neu-Infektionen in 24 Stunden gemeldet worden. Das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM registrierte 11.141 Fälle, 865 mehr als am Vortag, wie das Institut in Bilthoven bei Utrecht am Freitag mitteilte. Die überraschend hohe Zunahme wurde zum Teil damit erklärt, dass wegen einer technischen Störung am Mittwoch Meldungen erst jetzt gezählt worden seien. Außerdem würden inzwischen mehr Menschen auf das Coronavirus getestet.



Die Regierung hatteangekündigt, sollte die Infektionsrate nicht deutlich sinken.Im Vergleich: In Deutschland mit etwa fünfmal so viel Einwohnern waren zuletzt 18.681 neue Infektionen gemeldet worden. In den Niederlanden gab es bislang insgesamt mehr als 330.000 Fälle und rund 7 350 Todesfälle.