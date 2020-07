Österreich weitet die Maskenpflicht wieder aus

Da die Zahl der Infizierten auch in Österreich wieder ansteigt, hat die Regierung eine Ausweitung der Maskenpflicht beschlossen. Der Mund-Nasen-Schutz muss ab Freitag wieder in Supermärkten, Postämtern und Banken getragen werden, sagte Kanzler Sebastian Kurz in Wien nach seiner Rückkehr vom EU-Gipfel. In Boutiquen, wie etwa Schuhgeschäften, wird das Maskentragen weiterhin nicht vorgeschrieben. Zuletzt galt die Maskenpflicht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Arztpraxen oder bei persönlichen Dienstleistungen wie etwa Friseuren. Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte während der Pressekonferent: Das Maskentragen diene auch als "psychologisches Signal" und solle daran erinnern, dass nicht alles in Ordnung ist.

Er kündigte auch schärfere Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien an. Viele neue Corona-Fällen seien in jüngster Zeit von Reisenden eingeschleppt worden, die aus Ländern des Balkans zurückkehrten, sagte der Regierungschef. Außerdem könnten von dort nur noch Einreisen erfolgen, wenn ein von einem auch in Österreich anerkannten Labor ausgestellter negativer PCR-Test vorliege oder sich der Reisende in Quarantäne begebe. (Tsp, dpa)