Die Centers for Disease Control and Prevention (C.D.C.) haben den US-Gesundheitsbehörden mitgeteilt, dass sie sich darauf vorbereiten sollen, bis November einen Impfstoff zu verteilen. Das berichtet die "New York Times". Demnach sollen sich die US-Bundesstaaten dafür bereit machen, Ende Oktober oder Anfang November einen Corona-Impfstoff an Mitarbeiter des Gesundheitswesens sowie an andere Personen aus Hochrisikogruppen zu verteilen. (mehr dazu im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung auch die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit Covid-19 veröffentlicht. Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden, heißt es in den am Mittwoch veröffentlichten Richtlinien. Die Empfehlung geht auf Erkenntnisse aus Studien mit verschiedenen Medikamenten für Covid-19-Erkrankte zurück.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Mittwochabend in Deutschland 14.862 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 25,8 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 858.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

