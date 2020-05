Merkel appelliert an Eigenverantwortung der Bürger

Kanzlerin Merkel hat die Bürger weiter zur Vorsicht und zu verantwortungsvollem Handeln aufgefordert. "Die Pandemie ist eingedämmt, aber das Virus ist noch da", sagte Merkel nach einem Treffen mit den Ost-Ministerpräsidenten. Man lebe noch immer am Anfang der Pandemie, "aber wir haben eine bessere Kontrolle bekommen".

Die Bürger hätten es nun in der Hand, dass das Infektionsgeschehen niedrig bleibe. Man müsse jetzt "sehr sorgsam und sehr achtsam sein" - gerade im Hinblick auf Corona-Ausbrüche wie in einem Restaurant in Leer oder in der Baptistengemeinde in Frankfurt.

Den Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für eine weitgehende Lockerung der Kontaktbeschränkungen kritisierte Merkel. "Die Botschaften waren schon etwas zweideutig", sagte die Kanzlerin. "Ich finde, dass der Mindestabstand eine Verpflichtung ist." Es handele sich dabei nicht bloß um ein Gebot. "Das ist mir schon sehr wichtig."

Sie habe auch eine "modifizierte Sicht" auf die Frage, ob es die Politik etwas angehe, was in privaten Wohnungen passiere. "Niemand will Wohnungen durchschnüffeln". Dort eine Party zu veranstalten, vielleicht zu rauchen, auf engem Raum Alkohol zu trinken und die Fenster nicht zu öffnen - das aber gehe nicht und müsse "in aller Klarheit gesagt werden".