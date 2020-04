Der Direktor der UN-Organisation, David Beasley, sagte der Nachrichtenagentur Associated Press: „Wenn wir Geld haben und Zugang, können wir Hunger und die menschliche Katastrophe des Hungertodes vermeiden. Aber wenn wir unsere Finanzierung oder die Lieferketten verlieren, wird es katastrophal." Diese Nachricht habe er mehreren Regierungschefs der reichsten Länder telefonisch übermittelt, sagte er.

Bereits vergangenen Woche hatte Beasley den UN-Sicherheitsrat gewarnt, dass die Welt am Rande einer Hunger-Pandemie steht, die innerhalb weniger Monate zu "Hungersnöten biblischen Ausmaßes" werden könnte, wenn nicht sofort gehandelt würde.

Beasley warnte in dem Interview, bereits jetzt gingen 821 Millionen Menschen weltweit jeden Abend hungrig zu Bett. Neue Analysen des Welternährungsprogramms zeigten, dass infolge der Covid-19-Pandemie bis Jahresende weitere 130 Millionen Menschen „an den Rand des Hungerns gebracht werden könnten“.



Im schlimmsten Fall könnte es in bis zu drei Dutzend Ländern Hungersnöte geben. Dem Welternährungsprogramm zufolge waren die am meisten von einer Nahrungsmittelkrise betroffenen Länder im Jahr 2019 Jemen, Kongo, Afghanistan, Venezuela, Äthiopien, Südsudan, Syrien, Sudan, Nigeria und Haiti.

Die Finanzierung des Welternährungsprogramms kommt laut Beasley unter anderem aus den USA, Großbritannien, Deutschland, der EU und Japan.

Probleme entstünden etwa in Nigeria, von 90 Prozent der Wirtschaft vom Öl abhänge, und in Äthiopien, wo man zu mindestens 50 Prozent vom Tourismus abhänge, der derzeit zum Stillstand gekommen sei. Man dürfe aber nicht Hunger gegen Covid ausspielen, betonte Beasley. Man müsse „das ganze Bild betrachten, die Versorgungskette am Laufen halten und die wirtschaftlichen Auswirkungen minimieren, so dass wir sicher gehen können, dass niemand verhungert."

Beasley appellierte an die Geberländer, langfristig zu denken. Hunger würde in den betroffenen Ländern die Lage weiter destabilisieren, warnte er.