Tirol: Viermal mehr Covid-19-Patienten als Mitte Oktober In Tirol hat sich nach den Worten von Landeschef Günther Platter (ÖVP) die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken dramatisch erhöht. Mitte Oktober seien erst 59 Menschen in den Krankenhäusern behandelt worden, acht davon auf der Intensivstation. Nun habe sich die Zahl der Patienten fast vervierfacht und liege bei 226, sagte Platter am Montag in Innsbruck. „Wir alle haben es in der Hand, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert“, appellierte Platter an die Bevölkerung, die neuen Maßnahmen beim österreichweiten Teil-Lockdown zu beachten.

Bild: dpa/Ursula Düren