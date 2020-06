Ifo: Gastgewerbe am meisten von Kurzarbeit betroffen Das Gastgewerbe ist einer Erhebung des Ifo-Institutes zufolge die am meisten von Kurzarbeit betroffene Branche in der Coronavirus-Krise. Der Schätzung des Institutes zufolge arbeiteten im Mai 796.000 Mitarbeiter in der Gastronomie kurz - und damit 72 Prozent der gesamten Beschäftigten. Im Fahrzeugbau wurden 513.000 Kurzarbeiter (46 Prozent) geschätzt, im Autohandel 289.000 (44 Prozent).



Erheblich wurde auch der Einzelhandel getroffen - dort geht das Ifo-Institut von 683.000 Kurzarbeitern aus. Glimpflich davon kamen bisher dagegen die Nahrungs- und Genussmittelbranche, Betriebe der Energie- und Wasserversorgung sowie Banken und Versicherungen. Auch auf dem Bau sind nur 22.000 Kurzarbeiter und damit lediglich vier Prozent der Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen.



Bild: Jorge Delgado/Reuters