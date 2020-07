Erstmals seit der Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen in Spanien ist wieder eine Großstadt wegen steigender Infektionszahlen unter Quarantäne gestellt worden. Das teilte der katalanische Regionalpräsident Quim Torra am Samstag mit. In der katalanischen Region Segria mit der Großstadt Lleida seien insgesamt 200.000 Menschen betroffen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“. Geschäfte und Restaurants müssten aber deshalb nicht wieder schließen, die Menschen dürften ihre Wohnungen jederzeit verlassen.

Die jüngst wieder steigenden Zahlen an nachgewiesenen Corona-Infektionen in vielen Ländern sind nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kein Anzeichen einer zweiten Welle. Vielmehr handele es sich um einen zweiten Höhepunkt der ersten Welle, sagte der WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan in einem Briefing.

In England dürfen Pubs, Restaurants, Hotels, Kinos, Museen und viele andere Einrichtungen seit heute wieder öffnen. Vor allem bei den beliebten Pubs wird ein großer Ansturm erwartet. Ab 7 Uhr (MESZ) am Samstagmorgen durfte bereits das erste frischgezapfte Pint seit mehr als drei Monaten bestellt werden. Die britische Regierung warnte vor Exzessen. Betrunkene Schläger würden eingesperrt, wenn sie am „Super-Samstag“ randalieren würden. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten: In den USA hat die Zahl der täglichen Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitag (Ortszeit) 57.683 neue Corona-Infektionen registriert. Schon in den vorherigen Tagen waren in den Vereinigten Staaten immer neue Höchststände der täglichen Neuinfektionen gemeldet worden, das Virus breitet sich derzeit insbesondere im Süden und Westen des Landes aus.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagmorgen in Deutschland 6802 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge gut 11 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 524.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

