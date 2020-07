Corona-Tests an Flughäfen kommen

Rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten sollen künftig bei ihrer Ankunft an deutschen Flughäfen auf das Coronavirus auf eigenen Wunsch hin getestet werden. Das geht aus dem Beschluss hervor, auf den sich die Gesundheitsminister der Länder am Freitag geeinigt haben.

Ein negatives Testergebnis kann danach die ansonsten vorgesehene 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten beenden. Das Risiko soll so begrenzt werden, dass Urlauber das Virus wieder in Deutschland verbreiten.

Auch Urlauber aus anderen Regionen könnten sich künftig auf Kosten des Staates innerhalb von 72 Stunden nach Einreise testen lassen.



Das Angebot richte sich auch an Personen, die etwa in Nachtclubs im Ausland waren, sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Freitag bei einer Pressekonferenz. Man wolle erreichen, dass die Menschen "zur Vernunft kommen", sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf die Infektionsgefahren. Nach fünf bis sieben Tagen sollen die Tests wiederholt werden.



Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut stark gestiegene Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Danach wurden an einem Tag 815 Personen neu angesteckt. Vor allem die Urlaubssaison mit Hunderttausenden Reisen ins Ausland wird als Gefahr für eine Ausbreitung einer zweiten Welle angesehen. Denn in vielen europäischen und nicht-europäischen Staaten steigen derzeit die Infektionszahlen. Zudem gab es wiederholt Kritik an einem fahrlässigen Verhalten deutscher Urlauber in Ländern wie Kroatien oder Spanien. Bund und Länder wollen deshalb mit ihrer Test-Offensive das Risiko begrenzen, dass Urlauber das Virus wieder in Deutschland verbreiten.



Perspektivisch sollten die Kosten für die Tests über die Flughafengebühren mittelbar auf die Ticketpreise umgelegt werden, heißt es in dem gemeinsamen Beschluss. Hierfür prüft der Bund die Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage. "Die Betreiber der Flughäfen werden aufgefordert, entsprechende Räume für die Durchführung der Tests zur Verfügung zu stellen." Ähnliches gelte für den Schiffsverkehr. Bis zu einer Neuregelung trägt der Bund die Kosten der Tests, die Länder die Kosten der nötigen Infrastruktur etwa an den Flughäfen.



Zudem wollen die Regierungen wieder einen genaueren Überblick erhalten, wer von wo einreist. Deshalb werden die Bord- und Aussteigekarten wieder eingeführt. Sie sollen nicht nur für Flugzeuge, sondern auch für den Schiffsverkehr und grenzüberschreitende Bahn- und Busreisen gelten. Damit soll erfasst werden, woher Reisende kommen und ob sie in Corona-Risikogebieten waren. Im Straßenverkehr soll es zudem mit Hilfe der Bundespolizei verstärkt stichprobenartige Kontrollen geben, um Personendaten zu erheben, fordern die Gesundheitsminister. Reiseunternehmen sollen verpflichtet werden, Reisende über die geltenden Regeln zu informieren.(dpa, Reuters)