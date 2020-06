Nach der Infektion von mindestens 800 Mitarbeitern mit dem Coronavirus in einer Tönnies-Fleischfabrik sieht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein „enormes Pandemie-Risiko“ und schließt einen „flächendeckenden, regionalen Lockdown“ nicht aus. Wegen den Vorgängen in der Fabrick ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten: Frankreich will ab 11. Juli seine Stadien wieder für Zuschauer öffnen. Maximal 5000 Menschen dürften dann auf den Rängen Platz nehmen, erklärte die französische Regierung. Bereits ab Montag dürfen Kinos und Kasinos in dem Land wieder öffnen. Die Verbesserung der Lage in der Corona-Pandemie erlaube es, „bestimmte Verbote aufzuheben, vorausgesetzt, dass alle wachsam bleiben“, hieß es in einer Erklärung.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht die Welt angesichts steigender Infektionszahlen und sinkender Akzeptanz für Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen in einer „neuen und gefährlichen Phase“ der Corona-Pandemie. Am Donnerstag seien weltweit mehr als 150.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, der bisher höchste Wert an einem Tag, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell 7000 aktive Infektionsfälle, 8960 Menschen starben. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 8,6 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 460.000 Menschen starben.





