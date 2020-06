Bild: Sebastian Willnow/dpa

Fast ein Viertel der Deutschen will Corona-Warn-App auch in den Ferien nutzen - verreisen wollen nur wenige Auch während des Sommerurlaubs haben viele Deutsche die Corona-Pandemie auf dem Schirm: Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage im Auftrag der E-Mail-Anbieter GMX und web.de hervorgehen, will fast jeder vierte Bundesbürger (24 Prozent) die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts in den Ferien nutzen. Die App des Auswärtigen Amts, um Reisewarnungen zu erhalten, würde jeder Sechste herunterladen.



"Die Corona-Krise sorgt gerade jetzt bei der Urlaubsplanung für viel Unsicherheit", erklärte der Sprecher der E-Mail-Anbieter, Christian Friemel. Die Apps für das Smartphone würden den Deutschen ein Stück Sicherheit zurückgeben. Die Möglichkeit, wichtige Dokumente wie Pässe oder ärztliche Bescheinigungen wollen der Umfrage zufolge 19 Prozent der Befragten in einer Cloud abspeichern, um darauf im Urlaub zugreifen zu können.



Die Urlaubslust ist wegen der Pandemie allerdings gedämpft. 39 Prozent der Befragten der Studie des Instituts Yougov planen, im Sommer zu verreisen. Dabei wolle jeder Vierte in Deutschland bleiben. Nur 13 Prozent geben laut der Umfrage an, ins Ausland reisen zu wollen.