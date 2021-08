Steinmeier ruft zum Impfen auf: „Wir müssen die Pandemie in Schach halten“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürger, die sich noch nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen, dazu aufgerufen, dies nachzuholen. „Wir müssen die Pandemie in Schach halten“, sagte er am Dienstagabend vor Beginn eines Jazzkonzerts im Park von Schloss Bellevue. Dies geschehe „nicht, indem jeder macht, was er will, wie manche empfehlen, sondern indem sich möglichst viele Menschen impfen lassen“.

Steinmeier erinnerte an die vielen Künstler, die in der Pandemie ihre Werke nicht mehr zeigen konnten, an die Sängerinnen und Sänger, „die verstummen mussten“ und an Bühnenbauer und Tontechniker, „die keine Bühne mehr bauten und keinen Sound mehr mischten, weil die Bühnen leer und die Lautsprecher stumm blieben“. Er hoffe, dass man nie wieder so lange auf sie verzichten müsse.„Das schulden wir all denen, die von ihrer Kunst leben. Und das schulden wir uns, die wir ohne Kunst und Kultur nicht leben können.“Steinmeier ist ein großer Jazzfreund. Er lädt traditionell zum Ende der politischen Sommerpause zu einem Konzert in den Park seines Berliner Amtssitzes ein. (dpa)