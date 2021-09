Erster Prozess um Corona-Ausbruch in Ischgl steht an

Eineinhalb Jahre nach dem Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl beginnt am Freitag am Wiener Landesgericht ein erster Prozess um Schadensersatz. Die Hinterbliebenen eines Mannes, der in Ischgl mit dem Virus infiziert wurde und später verstarb, haben die Republik Österreich auf rund 100.000 Euro Schadenersatz verklagt. Ein Urteil wird nach der für zwei Stunden anberaumten Verhandlung nicht erwartet. Es soll zunächst geklärt werden, ob man sich auf einen Vergleich einigen kann.

In dem für seine Partyszene bekannten Wintersportort Ischgl war es im März 2020 mitten in der Skisaison zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Hunderte Österreicher und Tausende ausländische Urlauber, darunter auch viele Deutsche, infizierten sich vermutlich unter anderem in überfüllten Apres-Ski-Bars. Die in ihre Heimatländer zurückgekehrten Wintersportler verbreiteten daraufhin das Virus in ganz Europa.

Der Ort mit seinen 11.000 Gästebetten gilt seitdem als einer der Hotspots für die Verbreitung des Virus. Eingereicht bei Gericht wurde die Klage vom österreichischen Verbraucherschutzverein (VSV), der die Kläger juristisch vertritt. "Ich schätze, dass letztendlich bis zu 3000 Ansprüche an die Republik gestellt werden und der Verbraucherschutzverein auch Sammelklagen nach österreichischem Recht einbringen wird", sagte der Obmann des Vereins, Peter Kolba, am Montag. Bisher seien 15 weitere Klagen bei Gericht eingebracht worden.

"Am Freitag wird sich die Frage stellen, ob man diese Massen an Ansprüchen nicht besser in Vergleichsverhandlungen lösen könnte", sagte Kolba, dessen Verein auch Kläger aus dem Ausland vertritt. Die Kläger werfen den Behörden vor, zu zögerlich den Skibetrieb geschlossen zu haben. Die Tiroler Behörden weisen die Vorwürfe zurück. Angesichts der damaligen Erkenntnisse über das Virus habe man angemessen gehandelt.

Nach Ansicht des Verbraucherschutzvereins haben die Verantwortlichen Warnungen ignoriert und zu spät reagiert. "Das Offenhalten von Ski-Gebieten, obwohl man von einer Gefahr der massenhaften Ansteckung weiß oder wissen müsste, ist sehr wohl ein Grund, Schadenersatzansprüche zu prüfen", erklärte der Verein.

In dem ersten Fall gehen die Kläger davon aus, dass sich der Betroffene bei der chaotischen Abreise aus dem Tal im Bus angesteckt habe. Die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass das Paznauntal mit dem Wintersportort Ischgl ab sofort isoliert wird, hatte Tausende Touristen überrascht. Die ausländischen Gäste wurden aufgefordert in ihre Heimat zurückzukehren, woraufhin viele hektisch aus den Urlaubsorten flüchteten. Aus Sicht der Kläger haben diese Umstände dazu beigetragen, dass sich das Virus in Europa ausbreiten konnte. (Reuters)