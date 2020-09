Im Kampf gegen das Coronavirus darf der Arzneimittelentwickler Janssen aus Neuss bei Düsseldorf einen möglichen Impfstoff in Deutschland am Menschen testen. Die klinische Prüfung sei genehmigt worden, teilte das Paul-Ehrlich-Institut am Dienstag mit. Bei der Phase-II-Studie solle an einer größeren Zahl von Probanden untersucht werden, ob der Impfstoff wirksam, sicher und verträglich ist. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten: Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen ab übernächstem Wochenende Bars und Kneipen in Bayern wieder öffnen – unter Auflagen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München mit. Dabei sollen für Schankwirtschaften die gleichen Regeln gelten wie für Speisewirtschaften, zudem muss in geschlossenen Räumen die Bedienung am Tisch erfolgen. „Discos und Clubs bleiben leider zu“, sagte Söder. „Das könnten Infektionsbomben werden“

Bordellbetreiber und Prostituierte in Nordrhein-Westfalen können ihre Dienstleistungen vorläufig wieder anbieten. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW entschieden. Das Land habe mittlerweile weitgehende Lockerungen in nahezu allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen zugelassen. Aus diesem Grund sei nicht ersichtlich, warum dies nicht auch für sexuelle Dienstleistungen gelten solle.

Frankreich prüft, ob die Quarantänezeit für Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen verkürzt werden kann. Derzeit stehe im Raum, die Quarantäne-Vorgaben von 14 auf sieben Tage zu reduzieren, sagte der französische Gesundheitsminister.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagabend 14.978 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 27,3 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 893.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Mehr zum Coronavirus: