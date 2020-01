BAYERISCHES AMT BESTÄTIGT ANSTECKUNG IN DEUTSCHLAND

In der Pressekonferenz bestätigt das bayerische Gesundheitsamt, dass der Patient im Kontakt war mit einer Chinesin. Diese sei aus China im Landkreis Starnberg zu Besuch gewesen, später in China sei bei ihr die Coronavirus-Erkrankung festgestellt worden. Bisher sei kein weiterer Erkrankter ermittelt worden. Die Ermittlung von Kontaktpersonen der Chinesin und des Bayern liefen noch weiter.





Bei dem in Deutschland Infizierten handele es sich um einen 33-jährigen Mann, so Andreas Zapf, Präsident Landesamtes für Gesundheit. Der Mann habe am Dienstag vergangener Woche am selben Meeting wie die infizierte Mitarbeiterin aus China teilgenommen. Die Mitarbeiterin komme aus Shanghai und habe kurz vor ihrer Reise Besuch von ihren Eltern aus der Region Wuhan gehabt.





Die chinesische Mitarbeiterin sei am 23. Januar nach China zurückgeflogen und habe sich auf dem Rückflug krank gefühlt. In China habe sie sich in ärztliche Behandlung begeben positiv auf das Coronavirus getestet worden.